РФ и Молдова подписали соглашение о сотрудничестве в области лётной годности

Между Росавиацией и Органом гражданской авиации Республики Молдова подписано рабочее соглашение о сотрудничестве в области лётной годности. Об этом говорится в материалах российского ведомства.



Рабочее соглашение нацелено на упрощение процедур признания авиационными властями Республики Молдова одобрительных документов, выдаваемых Росавиацией на экспортируемую авиационную технику. Ещё одной важной задачей, решаемой в рамках рабочего соглашения, является обмен на постоянной основе информацией по вопросам поддержания лётной годности российской авиационной техники, находящейся в эксплуатации в Республике Молдова.



Росавиация продолжает активную работу с авиационными ведомствами других государств по заключению технических соглашений в области сертификации и лётной годности и укреплению эффективного сотрудничества в целях повышения безопасности полётов.







"AK&M" от 25.10.2018