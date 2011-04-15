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25/10/2018
13:24

РФ и Молдова подписали соглашение о сотрудничестве в области лётной годности

Между Росавиацией и Органом гражданской авиации Республики Молдова подписано рабочее соглашение о сотрудничестве в области лётной годности. Об этом говорится в материалах российского ведомства.

Рабочее соглашение нацелено на упрощение процедур признания авиационными властями Республики Молдова одобрительных документов, выдаваемых Росавиацией на экспортируемую авиационную технику. Ещё одной важной задачей, решаемой в рамках рабочего соглашения, является обмен на постоянной основе информацией по вопросам поддержания лётной годности российской авиационной техники, находящейся в эксплуатации в Республике Молдова.

Росавиация продолжает активную работу с авиационными ведомствами других государств по заключению технических соглашений в области сертификации и лётной годности и укреплению эффективного сотрудничества в целях повышения безопасности полётов.



"AK&M" от 25.10.2018
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