В результате наводнения в Краснодарском крае задерживается 31 пассажирский поезд

В результате наводнения, вызванного непогодой в Краснодарском крае, задерживается 31 пассажирский поезд. Об этом сообщила пресс-служба ОАО РЖД по данным на 12:00 MSK.



Время задержки составляет от 1 до 18 часов. По прогнозам, на восстановление инфраструктуры для безопасного пропуска пассажирских поездов может потребоваться до трех суток.



В настоящее время компания прорабатывает варианты организации перевозок пассажиров с использованием альтернативных видов транспорта.



Пассажиры задержанных поездов обеспечиваются бутилированной водой. Организовано питание в поездах и на вокзалах Краснодар, Туапсе, Горячий Ключ.



Для перевозки пассажиров между станциями, где прервано железнодорожное сообщение, подготовлено 35 автобусов.



Пассажирские поезда, которые должны были отправиться из Адлера и Сочи, временно отменены. Поезда, направляющиеся в обратную сторону, проследуют только до станции Краснодар.



Напомним, 24 октября в результате прохождения циклона по территории Краснодарского края, сопровождающегося выпадением обильных осадков в виде дождя (116 мм за шесть часов), произошло частичное затопление территории Туапсинского района.



На участке Туапсе - Кривенковская Краснодарского региона СКЖД из-за схода селевых масс и размыва железнодорожных путей было закрыто движение поездов.



В ночь на 25 октября произошло ухудшение погодных условий, в результате на перегоне Греческий - Туапсе произошел смыв насыпи протяженностью 200 м, на станции Туапсе и перегоне Греческий - Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный зафиксирован сход селя.



На месте чрезвычайной ситуации работает около 300 железнодорожников.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.23 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 25.10.2018