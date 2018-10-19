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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 26 октября в размере 74.9851 руб. против 75.0806 руб. на 25 октября.
Курс евро за последние 5 дней:
25.10.18 - 75.0806 руб.
24.10.18 - 74.8584 руб.
23.10.18 - 75.3702 руб.
20.10.18 - 75.3241 руб.
19.10.18 - 75.5692 руб.
"AK&M" от 25.10.2018