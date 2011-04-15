Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 октября

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 26 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.4704
1 Азербайджанский манат 38.7548
100 Армянских драмов 13.5870
1 Белорусский рубль 31.1630
1 Болгарский лев 38.3346
1 Бразильский реал 17.6149
100 Венгерских форинтов 23.1632
1000 Вон Республики Корея 57.7341
10 Гонконгских долларов 83.8692
1 Датская крона 10.0493
1 Доллар США 65.7476
1 Евро 74.9851
100 Индийских рупий 89.7333
100 Казахстанских тенге 17.8745
1 Канадский доллар 50.4625
100 Киргизских сомов 94.6009
10 Китайских юаней 94.6049
10 Молдавских леев 38.6626
1 Новый туркменский манат 18.8119
10 Норвежских крон 78.9012
1 Польский злотый 17.3843
1 Румынский лей 16.0799
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.1853
1 Сингапурский доллар 47.6363
10 Таджикских сомони 69.8328
1 Турецкая лира 11.5351
10000 Узбекских сумов 79.9261
10 Украинских гривен 23.2020
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.7881
10 Чешских крон 28.9982
10 Шведских крон 72.0703
1 Швейцарский франк 65.8596
10 Южноафриканских рэндов 45.1405
100 Японских иен 58.5386
"AK&M" от 25.10.2018