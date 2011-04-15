Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/10/2018
12:48

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 октября

Банк России установил на 26 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.4704
1 Азербайджанский манат 38.7548
100 Армянских драмов 13.5870
1 Белорусский рубль 31.1630
1 Болгарский лев 38.3346
1 Бразильский реал 17.6149
100 Венгерских форинтов 23.1632
1000 Вон Республики Корея 57.7341
10 Гонконгских долларов 83.8692
1 Датская крона 10.0493
1 Доллар США 65.7476
1 Евро 74.9851
100 Индийских рупий 89.7333
100 Казахстанских тенге 17.8745
1 Канадский доллар 50.4625
100 Киргизских сомов 94.6009
10 Китайских юаней 94.6049
10 Молдавских леев 38.6626
1 Новый туркменский манат 18.8119
10 Норвежских крон 78.9012
1 Польский злотый 17.3843
1 Румынский лей 16.0799
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.1853
1 Сингапурский доллар 47.6363
10 Таджикских сомони 69.8328
1 Турецкая лира 11.5351
10000 Узбекских сумов 79.9261
10 Украинских гривен 23.2020
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.7881
10 Чешских крон 28.9982
10 Шведских крон 72.0703
1 Швейцарский франк 65.8596
10 Южноафриканских рэндов 45.1405
100 Японских иен 58.5386



"AK&M" от 25.10.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100