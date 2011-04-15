Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 октября

Банк России установил на 26 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.4704

1 Азербайджанский манат 38.7548

100 Армянских драмов 13.5870

1 Белорусский рубль 31.1630

1 Болгарский лев 38.3346

1 Бразильский реал 17.6149

100 Венгерских форинтов 23.1632

1000 Вон Республики Корея 57.7341

10 Гонконгских долларов 83.8692

1 Датская крона 10.0493

1 Доллар США 65.7476

1 Евро 74.9851

100 Индийских рупий 89.7333

100 Казахстанских тенге 17.8745

1 Канадский доллар 50.4625

100 Киргизских сомов 94.6009

10 Китайских юаней 94.6049

10 Молдавских леев 38.6626

1 Новый туркменский манат 18.8119

10 Норвежских крон 78.9012

1 Польский злотый 17.3843

1 Румынский лей 16.0799

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.1853

1 Сингапурский доллар 47.6363

10 Таджикских сомони 69.8328

1 Турецкая лира 11.5351

10000 Узбекских сумов 79.9261

10 Украинских гривен 23.2020

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.7881

10 Чешских крон 28.9982

10 Шведских крон 72.0703

1 Швейцарский франк 65.8596

10 Южноафриканских рэндов 45.1405

100 Японских иен 58.5386







"AK&M" от 25.10.2018