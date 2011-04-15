Абсолют Банк изменил ставки по срочным депозитам в рублях

Абсолют Банк повысил ставки от 0.1 до 0.5 п.п. по всей линейке рублёвых вкладов, в зависимости от срока и вида депозита. Об этом говорится в сообщении банка.



Одновременно выделен срок размещения в 542-730 дней. При дистанционном открытии рублёвого вклада через систему "Абсолют On-line" предоставляется надбавка к ставке в размере +0.15% годовых.



Максимальную доходность по депозитам в рублях Абсолют Банк вводит по классическому вкладу "Абсолютный максимум+" (без опции пополнения) в размере 7.3% годовых. Эта ставка действует при открытии вклада на срок от 542 до 730 дней. Минимальная сумма составляет всего 10 тыс. руб. Максимальная сумма без ограничений. Выплата процентов производится в конце срока вклада.



Комбинированный продукт Абсолют Банка - "Абсолютная инвестиция" переименован в "Абсолютное решение", при этом все условия договора вклада остаются без изменений. Продукт даёт возможность клиенту разместить часть средств на классический депозит по ставке до 8% годовых, а на другую часть вложений приобрести полис инвестиционного страхования жизни. Минимальная сумма по депозиту составляет 30 тыс. руб. Вклад размещается на срок 181 или 367 дней. Проценты выплачиваются в конце срока действия депозита.



ПАО АКБ "Абсолют Банк" - универсальный коммерческий банк, работающий на российском финансовом рынке с 1993 года. Основной акционер - ПАО "Объединённые Кредитные Системы" (входит в структуры Негосударственного пенсионного фонда "Благосостояние").



Приоритетными направлениями деятельности Абсолют Банка являются обслуживание корпоративных клиентов, развитие розничного направления с фокусом на ипотечное кредитование и развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов.



"AK&M" от 25.10.2018