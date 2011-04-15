Кабмин внёс в Госдуму законопроекты, направленные на совершенствование системы межбюджетных отношений

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов, направленных на совершенствование системы межбюджетных отношений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Законопроектами, в частности, предусматривается сокращение предельного размера дефицита бюджетов субъектов Федерации с 15 до 10%. Вводится понятие единой субвенции бюджетам субъектов Федерации из федерального бюджета, порядок формирования и предоставления которой будет устанавливаться нормативным правовым актом Правительства. Предусматривается возможность предоставления новых межбюджетных трансфертов - "горизонтальных" субсидий.





"AK&M" от 25.10.2018