Кабмин внёс в Госдуму законопроекты, направленные на совершенствование системы межбюджетных отношений
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов, направленных на совершенствование системы межбюджетных отношений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.
Законопроектами, в частности, предусматривается сокращение предельного размера дефицита бюджетов субъектов Федерации с 15 до 10%. Вводится понятие единой субвенции бюджетам субъектов Федерации из федерального бюджета, порядок формирования и предоставления которой будет устанавливаться нормативным правовым актом Правительства. Предусматривается возможность предоставления новых межбюджетных трансфертов - "горизонтальных" субсидий.