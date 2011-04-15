ЦБ объявил учётную цену золота на 26 октября - 2604.56 руб./г против 2598.84 руб./г на 25 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 26 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2604.56 руб./грамм
Серебро: - 31.16 руб./грамм
Платина: - 1750.25 руб./грамм
Палладий: - 2352.70 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
19.10 20.10 23.10 24.10 25.10
Золото 2587.66 2598.94 2567.66 2594.47 2598.84
Серебро 30.67 30.91 30.72 30.90 31.11
Платина 1758.07 1753.08 1749.01 1738.61 1745.01
Палладий 2273.66 2289.48 2288.62 2385.34 2407.57