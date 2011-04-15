В Новой Москве появятся ещё 13 маршрутов городского наземного транспорта. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Пассажиропоток на новых маршрутах превысит 6 млн человек в год.



В том числе, будут запущены маршруты NN 485 и 967, которые будут курсировать до ТЦ Мега "Теплый стан" - первый от метро "Юго-Западная" через станции "Тропарево", "Румянцево" и поселок завода Мосрентген, второй из микрорайона "Бутовские Аллеи" через станции метро "Бунинская аллея", "Бульвар Дмитрия Ушакова" и "Улица Скобелевская".



Проезд можно оплатить картой "Тройка" или социальной картой.

Напомним, в июле 2012 года границы Москвы увеличились в 2.4 раза за счёт присоединения 148 тыс. га земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли два городских округа - Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территорий Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.



К 2035 году население Новой Москвы достигнет 1.5 млн человек. Здесь планируют создать 1 млн рабочих мест, построить 700 км дорог, 33 станции метро, проложить 140 км линий скоростного трамвая.



"AK&M" от 25.10.2018