С космодрома "Плесецк" состоялся успешный пуск РН "Союз-2"

С государственного испытательного космодрома "Плесецк" в Архангельской области в четверг, 25 октября, в 03:15 MSK боевым расчётом Космических войск ВКС проведён успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Об этом сообщил Роскосмос.



Запуск выполнен совместным расчётом специалистов Роскосмоса, предприятий ракетно-космической отрасли и Минобороны России под общим руководством командующего Космическими войсками - заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Александра Головко. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчётную орбиту прошли в штатном режиме.



Через три минуты после старта ракета-носитель "Союз-2.1б" была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчётное время космический аппарат Минобороны России был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально.



После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2528"



Это третий пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома "Плесецк" в 2018 году. Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме "Плесецк" 8 ноября 2004 года. За прошедшие четырнадцать лет с северного космодрома проведено 34 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.



"AK&M" от 25.10.2018