Лондонская биржа металлов зарегистрировала новую торговую марку NORNICKEL

Лондонская биржа металлов (LME) зарегистрировала новую торговую марку NORNICKEL. Об этом говорится в сообщении Норникеля.



Под данным брендом будут торговаться никелевые катоды "Кольской ГМК" - дочерней компании Норникеля.



Катоды NORNICKEL произведены по новой технологии электроэкстракции, которая позволяет повысить эффективность производства, качество продукции и снизить негативное воздействие на экологию, отмечается в сообщении.



Два действующих бренда Норникеля - SEVERONICKEL COMBINE H-1 и SEVERONICKEL COMBINE H-1Y - по-прежнему торгуются на LME.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО ГМК "Норильский никель" по РСБУ за первое полугодие 2018 года выросла на 78% до 89.328 млрд руб. с 50.232 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 45.8% до 280.287 млрд руб. со 192.275 млрд руб., валовая прибыль - на 58% до 176.734 млрд руб. со 111.543 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 112.127 млрд руб. против 65.967 млрд руб.



Чистая прибыль Норникеля за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 81% до $1.653 млрд с $915 млн годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 77% до $3.1 млрд. Чистый оборотный капитал сократился на 20% (или $430 млн) до $1.7 млрд.



"AK&M" от 25.10.2018