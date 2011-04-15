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25/10/2018
16:28

Цены на бензин за неделю, с 15 по 21 октября, выросли на 0.1%

Цены на бензин за неделю, с 15 по 21 октября, выросли на 0.1% до 43.39 руб. за литр, дизельное топливо - на 0.3% до 44.95 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 подорожал на 0.1% до 41.47 руб., 44.75 руб. и 50.11 руб. за литр соответственно.

Более всего цены на него выросли в Чите - на 3%, Ханты-Мансийске - на 1.8%, Кызыле и Благовещенске - на 1.7%.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный в среднем не изменились, в Санкт-Петербурге - выросли на 0.1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.8 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.55 до 47.48 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.89 до 42.69 руб., марки АИ-95 - от 44.29 до 46.29 руб. за литр.

"AK&M" от 25.10.2018
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