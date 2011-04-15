Необходимо привести в соответствие бюджет и паспорта нацпроектов, А.Кудрин

Запуск ряда нацпроектов может замедлиться или перенестись на более поздние сроки по причине несоответствия их паспортов заложенному в бюджете финансированию. Об этом предупредил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, говорится в сообщении СП.



"В проекте бюджета отклонение от паспортов нацпроектов в сторону уменьшения на ближайшие три года составляет 1 трлн руб., причём по некоторым направлениям это отклонение достаточно существенно", - заявил А.Кудрин.



Например, отклонение по проекту "Цифровая экономика" составляет 55%, по проекту "Безопасные и качественные дороги" - 32%, по проекту развития малого и среднего предпринимательства – на 31%, по международной кооперации и экспорту – 29%.



"То есть это означает, что в случае, если мы не найдем этот триллион на трехлетку в составе бюджета, то паспорта должны быть приведены в соответствие с бюджетом и уменьшены. Мы стоим перед этим вызовом. Это значит, что запуск целого ряда проектов замедлится или будет перенесён на более поздние сроки", - подчеркнул А.Кудрин.



Глава Счётной палаты также напомнил, что в проекте бюджета на ближайшие три года на финансирование нацпроектов предусмотрено 5,6 трлн руб., в том числе внутри нацпроектов пока не распределён 1.5 трлн руб.



"Часть этих средств, - отметил он, - должна пойти в виде субсидий субъектам РФ, и они пока не видят, сколько им достанется в рамках этих целей".







"AK&M" от 25.10.2018