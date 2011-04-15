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25/10/2018
16:49

Госдума приняла закон, вводящий уголовную ответственность за фиктивную постановку иностранцев на учёт в нежилом помещении

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, вводящий уголовную ответственность за фиктивную постановку иностранцев на учёт в нежилом помещении. Раньше такая ответственность наступала лишь за фиктивную регистрацию в домах и квартирах. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в статью 3223 Уголовного кодекса РФ. Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в РФ понимается постановка […] на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов, либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в РФ в помещении без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении, либо постановка на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они не осуществляют трудовую деятельность.

Наказание по данной статье, в соответствующей редакции УК, — штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

Как разъяснила инициатор поправок, заместитель председателя ГД Ирина Яровая, закон направлен на борьбу с так называемыми резиновыми офисами.


"AK&M" от 25.10.2018
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