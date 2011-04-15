Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/10/2018
13:47

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Союзный"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Союзный" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

По величине активов кредитная организация на 1 октября 2018 года занимала 239-е место в банковской системе РФ.

Ключевым направлением бизнес-модели банка являлось предоставление кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. При этом надзорным органом регулярно выявлялась недооценка кредитного риска, в связи с чем к банку неоднократно применялись меры воздействия по адекватной оценке принимаемых рисков.

Кроме того, в деятельности КБ "Союзный" выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

КБ "Союзный" на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций. При этом несмотря на проведенную надзорным органом с банком работу снижение объёма указанных операций не происходило. Кроме того, в III квартале текущего года банком проводились высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность её клиентов, подчёркивает ЦБ.

Банк России неоднократно (6 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении КБ "Союзный" меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банке будет действовать назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

КБ "Союзный" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

"AK&M" от 25.10.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100