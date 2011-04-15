ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Союзный"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Союзный" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.



По величине активов кредитная организация на 1 октября 2018 года занимала 239-е место в банковской системе РФ.



Ключевым направлением бизнес-модели банка являлось предоставление кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. При этом надзорным органом регулярно выявлялась недооценка кредитного риска, в связи с чем к банку неоднократно применялись меры воздействия по адекватной оценке принимаемых рисков.



Кроме того, в деятельности КБ "Союзный" выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.



КБ "Союзный" на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций. При этом несмотря на проведенную надзорным органом с банком работу снижение объёма указанных операций не происходило. Кроме того, в III квартале текущего года банком проводились высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность её клиентов, подчёркивает ЦБ.



Банк России неоднократно (6 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении КБ "Союзный" меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения.



В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.



В банке будет действовать назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



КБ "Союзный" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



"AK&M" от 25.10.2018