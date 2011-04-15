Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/10/2018
17:29

Количество жалоб потребителей финансовых услуг снизилось в сентябре, ЦБ

Число обращений и жалоб в Банк России как на банки, так и на некредитные финансовые организации (НФО), в сентябре 2018 года сократилось на 19%. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Так, в отношении НФО поступило 5.4 тыс. жалоб, что на 22% меньше по сравнению с августом 2018 года. В том числе на четверть снизилось число жалоб на страховщиков - в сентябре их поступило 3.2 тыс. - и более чем на треть (на 34%) уменьшилось количество обращений в отношении субъектов коллективных инвестиций.

Снижение числа жалоб на банки было не таким значительным (16.5%), их поступило 8.7 тыс. Среди этих жалоб по-прежнему большинство касаются потребительского кредитования (40%), где основные проблемы - это погашение кредитов и навязывание услуг при заключении договора. Также велика доля обращений по вопросам ипотечного кредитования, банковских карт и банкоматов, кредитной истории.

Большую часть жалоб в отношении субъектов страхового дела составляют вопросы, связанные с ОСАГО (80%), однако их количество снизилось на 25% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 2.6 тыс. жалоб. Чаще всего такие обращения связаны с проблемами при применении коэффициента бонус-малус.

Значительное снижение количества жалоб от населения может быть обусловлено сезонным фактором: в начале осени обращений обычно поступает меньше, чем в летние месяцы. В 2017 году число жалоб, полученных в сентябре, по сравнению с августом снизилось на 16.57%. При этом в абсолютных величинах в 2018 году снижение составило 3653 жалобы, а в 2017 году - 3705.

В целом за сентябрь регулятор получил 16.9 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг с учетом прочих жалоб, обращений, предложений.

"AK&M" от 25.10.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100