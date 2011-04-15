Количество жалоб потребителей финансовых услуг снизилось в сентябре, ЦБ

Число обращений и жалоб в Банк России как на банки, так и на некредитные финансовые организации (НФО), в сентябре 2018 года сократилось на 19%. Об этом говорится в материалах Центробанка.



Так, в отношении НФО поступило 5.4 тыс. жалоб, что на 22% меньше по сравнению с августом 2018 года. В том числе на четверть снизилось число жалоб на страховщиков - в сентябре их поступило 3.2 тыс. - и более чем на треть (на 34%) уменьшилось количество обращений в отношении субъектов коллективных инвестиций.



Снижение числа жалоб на банки было не таким значительным (16.5%), их поступило 8.7 тыс. Среди этих жалоб по-прежнему большинство касаются потребительского кредитования (40%), где основные проблемы - это погашение кредитов и навязывание услуг при заключении договора. Также велика доля обращений по вопросам ипотечного кредитования, банковских карт и банкоматов, кредитной истории.



Большую часть жалоб в отношении субъектов страхового дела составляют вопросы, связанные с ОСАГО (80%), однако их количество снизилось на 25% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 2.6 тыс. жалоб. Чаще всего такие обращения связаны с проблемами при применении коэффициента бонус-малус.



Значительное снижение количества жалоб от населения может быть обусловлено сезонным фактором: в начале осени обращений обычно поступает меньше, чем в летние месяцы. В 2017 году число жалоб, полученных в сентябре, по сравнению с августом снизилось на 16.57%. При этом в абсолютных величинах в 2018 году снижение составило 3653 жалобы, а в 2017 году - 3705.



В целом за сентябрь регулятор получил 16.9 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг с учетом прочих жалоб, обращений, предложений.



"AK&M" от 25.10.2018