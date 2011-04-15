ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Уралтрансбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО "Уральский Транспортный банк" (Уралтрансбанк, Екатеринбург). Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Кредитная организация по величине активов на 1 октября 2018 года занимала 196-е место в банковской системе РФ.



Уралтрансбанк использовал универсальную бизнес-модель, связанную с кредитованием юридических и физических лиц с привлечением в качестве основного источника фондирования денежных средств населения. При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа в 2017 году выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка, несоблюдение обязательных нормативов и, как следствие, наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), подчёркивает ЦБ.



По этой причине Уралтрансбанк самостоятельно разработал план по улучшению его финансового положения, который был рассмотрен и утверждён решением Комитета банковского надзора Банка России в сентябре 2017 года. До настоящего времени Уралтрансбанк не реализовал ключевые мероприятия этого плана для стабилизации ситуации, включая привлечение потенциального инвестора, а также выход на плановые показатели деятельности.



Дальнейшее ухудшение качества активов Уралтрансбанка привело к необходимости доформирования резервов на возможные потери, полной утрате собственных средств (капитала) кредитной организации и, как следствие, признанию надзорным органом плана мер по финансовому оздоровлению Уралтрансбанка невозможным к исполнению.



Банк России неоднократно (3 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении Уралтрансбанка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.



В Уралтрансбанке будет действовать временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



Уралтрансбанк — участник системы страхования вкладов.

"AK&M" от 25.10.2018