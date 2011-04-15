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25/10/2018
17:42

Госдума приняла закон, позволяющий депутатам отказаться от надбавки к пенсии

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, позволяющий депутатам отказаться от надбавки к пенсии. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В соответствии с законом, ежемесячная доплата к пенсии устанавливается по заявлению гражданина, имеющего право на эту доплату, решением руководителя федерального органа исполнительной власти по социальной защите населения. Однако теперь он сможет добровольно от неё отказаться, написав соответствующее заявление на имя министра труда и социальной защиты РФ.

Отказ от надбавки к пенсии обратной силы иметь не будет, он является "безусловным и не подлежащим отзыву".


"AK&M" от 25.10.2018
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