В.Путин назначил А.Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы Кремля.



Одновременно В.Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Забайкальского края Натальй Ждановой, которая занимала этот пост с 2016 года.



А.Осипов родился в 1969 году, окончил Ростовский институт народного хозяйства и Ставропольский госуниверситет по специальности юриспруденция. В 2009 году стал вице-президентом, председателем экспертного совета "Деловой Россиия", в 2010 году – председателем совета директоров энергосбытовой компании "Энергосбережение", в 2013 году - первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока.





"AK&M" от 25.10.2018