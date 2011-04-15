Ингосстрах урегулирует убытки клиентов, пострадавших от наводнения в Краснодарском крае

Филиалы Ингосстраха в Краснодарском крае принимают заявления от клиентов, имущество которых пострадало в результате наводнения, по упрощённой системе. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



При обнаружении факта повреждения застрахованного имущества клиентам компании следует зафиксировать полученные повреждения одним из доступных способов: произвести фото или видеосъемку объекта с отображением текущей даты и координат геопозиции. Если опция автоматического определения местоположения на смартфоне/фотоаппарате недоступна, следует захватить в объектив камеры домовые знаки (адресные таблички) для идентификации застрахованного объекта.



Кроме того, если имущество пострадало в значительной мере, к примеру, транспортное средство не может передвигаться своим ходом или повреждён дом, то в данных случаях достаточно выезда специалиста Ингосстраха на место происшествия и его фотосвидетельства.



В дальнейшем страхователю необходимо в течение 7-ми календарных дней направить письменное заявление (извещение) о наступлении страхового случая в страховую компанию, а также предоставить поврежденное имущество для осмотра. Не стоит забывать, что если клиент обращается в офис без справки ОВД и фотографий с места происшествия, то решение о выплате или об отказе будет приниматься после осмотра имущества, с учётом характера повреждений и установления связей с чрезвычайной ситуацией.



Напомним, что сильные ливни, прошедшие 24 октября в Краснодарском крае, привели к стихийному бедствию. По информации СМИ, наводнение на Кубани унесло жизни двух человек, один человек пропал без вести. В зону подтопления попали десятки населенных пунктов, нарушено электроснабжение некоторых районов, повреждены дороги, мосты. В Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи был введён режим чрезвычайной ситуации. По всему краю объявлено экстренное предупреждение. Эвакуация и поисковые работы продолжаются.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 25.10.2018