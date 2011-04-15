Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 октября 2018 года



ВЕЛИКАЯ СООТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЛНА

РОССИЮ ГОТОВЯТ К ПРИЕМУ НОВЫХ ГРАЖДАН



Российская миграционная политика может быть серьезно скорректирована для притока в страну людей из стран бывшего СССР и дальнего зарубежья. Цель собеседники "Ъ" определяют так: Россия должна быть открыта не только для русских и русскоязычных, но и для всех, кто ей лоялен и готов интегрироваться в российское общество. В Белом доме, по утверждению источников "Ъ", уже одобрили новую концепцию миграционной политики. Теперь ее должен утвердить президент. Первым шагом можно считать принятый вчера Думой в первом чтении законопроект, упрощающий получение гражданства.





ИЗ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ВЫНОСЯТ МУСОР

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ВИЭ МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ СЖИГАНИЯ ОТХОДОВ



"Ъ" ознакомился с поручениями вице-премьера Дмитрия Козака, которые формируют своего рода "дорожную карту" по выработке мер поддержки зеленой энергетики. К 20 ноября ведомства и ключевые инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) должны согласовать привязку поддержки к экспорту оборудования, к цене выработки вместо стоимости строительства мощностей и т. д. Также предложено отделить мусоросжигание от традиционной зеленой энергетики и дать ветровой генерации таможенные льготы.





ОМБУДСМЕНАМ ВЫРАВНИВАЮТ ПРАВА

СЕНАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПРИНЯТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ В РЕГИОНАХ





В Госдуму внесен пакет поправок о региональных уполномоченных по правам человека, в том числе проект федерального закона об "общих принципах организации" их деятельности. Региональные уполномоченные отмечают, что проекты введут в правовое поле их взаимоотношения с силовыми ведомствами, на которые поступает больше всего жалоб. Правозащитник полагает, что законопроекты регулируют деятельность "не работающего в стране института".





КОМПЬЮТЕРНЫЙ ШУТЕР СТАЛ НАСТОЯЩИМ

КЕРЧЕНСКИЙ СТРЕЛОК СМОДЕЛИРОВАЛ МЕСТО БУДУЩЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ



Как стало известно "Ъ", "керченский стрелок" Владислав Росляков был поклонником серийных маньяков, мечтал превратить свой колледж в арену из шутера Doom и сжечь его после бойни, жертвами которой стал 21 человек, включая самого убийцу. Эксперты в области психиатрии и психологии полагают, что мотивы действий Рослякова так и не будут установлены, но у него могут появиться поклонники и подражатели.





ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА ПОПУТЧИКОВ

ОТ BLABLACAR ТРЕБУЮТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ



У правоохранительных органов вновь возникли претензии к работе французского онлайн-сервиса попутчиков BlaBlaCar. В прокуратуре Брянска потребовали от онлайн-сервиса не допускать к коммерческим перевозкам нелегальные маршрутки и автобусы и заблокировать профили таких водителей. Санкции пока могут грозить лишь самим перевозчикам, считают юристы.





МИНИСТР ПРИТОРМОЗИЛ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

АЛЕКСАНДР НОВАК ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЭКСПОРТНОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФУ



У грузоотправителей появился шанс избежать дополнительных платежей за железнодорожные перевозки. Министр энергетики Александр Новак вступился за курируемых им угольщиков - именно они больше всего пострадают в случае продления экспортной надбавки в 8%. Чиновник выступил против, сославшись на договоренности о долгосрочной тарифной политике железных дорог. Правление Федеральной антимонопольной службы, которая заложила надбавку в проект приказа о тарифах ОАО РЖД, пока лишь одобрило общий принцип "инфляция минус", но остальные изменения не утвердило.





У ОТЕЧЕСТВЕННОГО СОФТА ПРОБЛЕМЫ С НАЛОГОВОЙ

ФНС ПРЕДЛАГАЕТ ДОРАБОТАТЬ ВЕДОМСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ



Федеральная налоговая служба (ФНС) оценила свои затраты на переход на отечественный софт в 3,3 млрд руб. в течение четырех лет. Эти средства понадобятся на доработку ведомственной информационной системы "Налог-3", которая оказалась плохо совместима с отечественной ОС "Альт Линукс" и офисным ПО "МойОфис". Сами разработчики указывают, что тестирование софта проводилось еще полтора года назад и многие недостатки с тех пор устранены.





"ПРОТЕК" ЗАЧАСТИЛ В АПТЕКУ

ФАРМДИСТРИБУТОР ПОДАЛ НОВЫЙ ИСК К СТРУКТУРЕ "36,6"



После победы в многолетнем споре с аптечной сетью "36,6" один из крупнейших фармацевтических дистрибуторов "Протек" подал к ней новый иск. Поставщик пытается вернуть в общей сложности около 350 млн руб., которые ритейлер, по версии "Протека", должен ему по договорам поставки.





НА AVITO ВЫСТАВЛЯЮТ СЕТИ

СЕРВИС ОБЪЯВЛЕНИЙ РАСШИРИТ ДОСТАВКУ



Сервис объявлений Avito договорился о партнерстве с оператором DPD и расширит сеть доставки до 3,6 тыс. пунктов выдачи. Чтобы эффективнее конкурировать с маркетплейсами уровня AliExpress, Tmall и "Беру", Avito в перспективе понадобится 6-7 тыс. пунктов, оценивают эксперты. Доставка увеличивает число межрегиональных покупок и привлекает на платформу малый бизнес, готовый инвестировать в платное продвижение.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 26.10.2018