Дайджест газеты "Ведомости" от 26 октября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 26 октября 2018 года.





ЧИНОВНИКИ ЗАЙМУТСЯ ДОБЫЧЕЙ НАЛОГОВ



Чиновники хотят изучить налоговую нагрузку на бизнес

Для горнодобывающих компаний это может обернуться дополнительными платежами в бюджет.



Тема совещания у вице-премьера Дмитрия Козака в среду была далека от горнодобывающей отрасли - вместе с нефтяниками он обсуждал, как не допустить роста цен на бензин и не велика ли налоговая нагрузка на них. Но во время этой дискуссии чиновники задумались о налогах других компаний. Было решено изучить нагрузку на добывающие и обрабатывающие отрасли, рассказали "Ведомостям" источники.



Нефтяники платят больше НДПИ, чем угольные или калийные компании, и это не совсем справедливо, считает один из участников совещания. Дисбаланс в фискальной нагрузке действительно есть, считает человек, близкий к одному из участников совещания, например, у золотодобытчиков рентабельность по EBITDA в 2017 г. превысила 50%.





МОСКВА ВЗЯЛАСЬ ЗА ЧУЖУЮ ДОЛЮ



Москва сама достроит дома для обманутых дольщиков

На это она потратит почти 13 млрд руб.

На решение проблем граждан, участвующих в долевом строительстве, в 2019 г. будет направлено 8 млрд руб., а в 2020 г. - 4,7 млрд руб., указано в адресной инвестиционной программе Москвы (АИП). В АИП такая строка появилась впервые - поскольку впервые город взял на себя обязательство достроить проблемные объекты.



Мэр Сергей Собянин сообщал, что часть таких строек в Москве ведется силами самих застройщиков, часть отдается "более сильным инвесторам", а "самые сложные" объекты город взял на себя.



Самыми сложными стали три жилых комплекса - "Царицыно", "Терлецкий парк" и "Академ-палас".





GOOGLE ВЫДАЕТ, ЧТО НЕ НАДО



Роскомнадзор грозит штрафом компании Google

Поисковик не убирает ссылки на ресурсы, запрещенные в России.

Роскомнадзор сообщил, что потребует оштрафовать Google за неисполнение законодательства. Поисковик был обязан, но не подключился к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России. Поисковики обязаны исключать из выдачи навечно блокированные в России сайты.



Если суд примет сторону Роскомнадзора, это будет первый такой штраф, выписанный крупной интернет-компании. По Кодексу об административных правонарушениях штраф за выдачу ссылок на сайты, заблокированные по решению суда, - 3000-5000 руб. для граждан, 30 000-50 000 руб. - для должностных лиц и 500 000-700 000 руб. - для юрлиц.



Российские власти уже штрафовали Google. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) регулярно наказывает поисковик за некорректную рекламу. А в 2015 г. ФАС по жалобе "Яндекса" оштрафовала американскую компанию на 438 млн руб. - за ограничение конкуренции на рынке смартфонов на операционной системе Android.





Х5 ПЕРЕЖИЛА БОЛЕЗНЬ РОСТА



X5 приготовилась конкурировать не только с "Магнитом", но и с интернет-гигантами. Ритейлер представил новую стратегию.



X5 Retail Group замедлит рост сети в 2019 г., рассказали главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман и финансовый директор группы Светлана Демяшкевич. В 2019 г. компания откроет около 2000 "Пятерочек", "Перекрестков" и "Каруселей". В 2018 г. сеть вырастет на 2500 точек, за 2017 г. Х5 открыла около 3000 магазинов. К началу октября 2018 г. у группы было 13 685 точек в России. Но выручка при этом должна расти.



"Магнит" в отличие от конкурента в 2019 г. будет поддерживать темпы роста сети на уровне 2018 г., говорила 22 октября его гендиректор Ольга Наумова.



По всей видимости, лидерству Х5 пока ничего не угрожает, считает гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. По его словам, опасения были связаны с тем, что "Магнит" предпримет резкие и масштабные изменения. "Сейчас ясно: изменения будут небыстрые," - говорит эксперт.





"ЭТО НАИЧЕСТНЕЙШАЯ РАБОТА ИЗ ВСЕХ, ЧТО Я ДЕЛАЛ"



Жора Крыжовников о своем новом сериале "Звоните ДиКаприо!", зрительском и авторском кинематографе и о том, почему не хочет больше снимать комедии.



Автор дилогии "Горько!" и караоке-мюзикла "Самый лучший день" Жора Крыжовников завершил работу над сериалом "Звоните ДиКаприо!" - историей двух братьев-актеров, звезды и неудачника, каждый из которых переживает мощнейшую трансформацию.



Похоже, трансформацию переживает и сам Андрей Першин (псевдоним - Жора Крыжовников). Уже названный критикой лучшим современным российским комедиографом, своим новым проектом он продемонстрировал, что умеет снимать не только комедии. На фестивале "Движение" в Омске сериал "Звоните ДиКаприо!" был включен в основной конкурс, наряду с игровыми фильмами, и получил две награды: за сценарий и актерский дуэт Александр Петров - Андрей Бурковский. Начиная с 20 октября его можно смотреть на платформе "ТНТ-премьер".





КАК ВЫГОДНО ПОТРАТИТЬ БОНУСЫ



Накопить достаточное количество бонусов за покупки по карте в программе лояльности банка непросто. Еще сложнее выгодно их потратить.



Не каждый клиент банка, имеющего собственную программу лояльности, может легко и быстро накопить подарочные бонусы или баллы, расплачиваясь картой. Наибольшее вознаграждение (5-20% от сумм покупок) банки, как правило, начисляют лишь на отдельные категории покупок или у некоторых партнеров, за другие траты - 0,5-1%. К тому же максимум бонусов, которые можно получать от банка за месяц, чаще всего ограничен суммой 1000-5000 руб. Однако, даже если вам удалось заработать существенно больше, радоваться рано: трату бонусов банки ограничивают ничуть не меньше, чем их начисление.



"Бонусные программы банки стараются сделать максимально выгодными именно для себя", - рассуждает старший аналитик Frank RG Анна Стогниенко. Тем не менее, если помнить некоторые особенности списания начисленных бонусов разными банками, можно избежать подвоха.





КРЕДИТ ИЗ КАССЫ



Банки нашли новый способ оценки заемщиков. Онлайн-касса поможет предпринимателю получить кредит.



Банки начали кредитовать малый бизнес под оборот онлайн-касс. Выгодно ли это предпринимателям?



Осенью 2017 г. Модульбанк решил провести эксперимент. Банк начал выдавать кредиты ИП и юрлицам с учетом данных онлайн-касс клиентов. Как это работает? Предприниматель разрешает банку изучать данные его кассы. Банк может получить информацию от производителя кассы или от оператора фискальных данных (ОФД), с которыми сотрудничает банк. "Мы можем анализировать выручку, продажи клиента, а главное - заемщик становится понятнее и прозрачнее", - говорит совладелец и председатель правления Модульбанка Андрей Петров. Идея оказалась настолько удачной, что летом 2018 г. Модульбанк стал предлагать кредиты всем предпринимателям, а не только своим клиентам. По словам Петрова, сейчас каждая восьмая ссуда (12,5%) выдается именно с учетом данных с онлайн-касс. А просрочка по таким кредитам вдвое ниже, чем по остальным кредитным продуктам, утверждает он.





ПОЧЕМУ "БЕСПРЕЦЕДЕНТНОМУ" РОСТУ ЗАРПЛАТ НАДО ПОРАДОВАТЬСЯ И ЗАБЫТЬ О НЕМ





Такими "беспрецедентными" по словам министра труда Максима Топилина темпами выросли зарплаты в России. Министр имел в виду номинальные зарплаты за январь-август в годовом выражении, пояснил представитель Минтруда. Реальные зарплаты - за вычетом инфляции - за этот период выросли на 8,4%. Что хотел сказать министр, озвучив этот показатель?



Рекордными такие темпы не назовешь: минимально за десятилетие номинальные зарплаты выросли в январе-августе кризисного 2015 г. - на 5,6%. До 2014 г. они росли двузначными темпами, а в 2008 г. увеличились на 28,7% в годовом выражении. Реальные зарплаты растут хоть и заметно на фоне провала на 9,9% в январе-августе 2015 г. и минимального роста в следующие два года, но тоже не "беспрецедентно": например, за восемь месяцев 2012 г. они увеличились на 9,7%, а 2008 г. - на 28,7%.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 26.10.2018