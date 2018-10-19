ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 26 октября, в размере 74.9851 руб. против 75.0806 руб. на 25 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



25.10.18 - 75.0806 руб.

24.10.18 - 74.8584 руб.

23.10.18 - 75.3702 руб.

20.10.18 - 75.3241 руб.

19.10.18 - 75.5692 руб.

















































"AK&M" от 25.10.2018