ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 26 октября, в размере 65.7476 руб. против 65.6299 руб. на 25 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



25.10.18 - 65.6299 руб.

24.10.18 - 65.3101 руб.

23.10.18 - 65.3065 руб.

20.10.18 - 65.8140 руб.

19.10.18 - 65.7238 руб.

















































"AK&M" от 25.10.2018