Повтор! Газпром подал в суд на Украину

ПАО "Газпром" подало в суд на Украину. Об этом говорится в сообщении компании.



Газпром в соответствии с арбитражным регламентом ЮНИСТРАЛ инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на её территории в связи с тем, что Украина в лице антимонопольного комитета наложила на Газпром необоснованный и несправедливый штраф, превышающий $6 млрд (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины.



Данный штраф, а также последующие действия Украины по взысканию нарушают права Газпрома, гарантированные соглашением между Правительством РФ и Кабмином Украины о поощрении и взаимной защиты инвестиций, отмечается в сообщении.



Газпром просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных сил правовой защиты.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 25.10.2018