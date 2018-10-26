АО "ТТС" – Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета



Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета



Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"



1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТТС"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Бондаренко, 14



1.4. ОГРН эмитента: 1022303280097

1.5. ИНН эмитента: 2322005751

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31306-E



1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/



1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2018





2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: ежеквартальный отчет.



2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 3 квартал 2018г.



2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета: http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/



2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 26.10.2018



2.5. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.





3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ТТС"

__________________ Архипов В.А.

подпись Фамилия И.О.



3.2. Дата 26.10.2018г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.



За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.





Эмитент