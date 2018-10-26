АО "ТТС" – Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета

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Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 352800 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Бондаренко, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1022303280097
1.5. ИНН эмитента: 2322005751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: ежеквартальный отчет.
2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 3 квартал 2018г.
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета: http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 26.10.2018
2.5. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ТТС"
__________________ Архипов В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.10.2018г. М.П.
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