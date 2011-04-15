Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 октября

Банк России установил на 27 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.1345

1 Азербайджанский манат 38.6882

100 Армянских драмов 13.5078

1 Белорусский рубль 31.0769

1 Болгарский лев 38.1441

1 Бразильский реал 17.7089

100 Венгерских форинтов 23.0127

1000 Вон Республики Корея 57.4577

10 Гонконгских долларов 83.7089

1 Датская крона 10.0004

1 Доллар США 65.6345

1 Евро 74.6658

100 Индийских рупий 89.5118

100 Казахстанских тенге 17.8050

1 Канадский доллар 49.9426

100 Киргизских сомов 94.3702

10 Китайских юаней 94.4612

10 Молдавских леев 38.2708

1 Новый туркменский манат 18.7795

10 Норвежских крон 78.3911

1 Польский злотый 17.3046

1 Румынский лей 16.0053

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.0140

1 Сингапурский доллар 47.4478

10 Таджикских сомони 69.6387

1 Турецкая лира 11.6396

10000 Узбекских сумов 79.7886

10 Украинских гривен 23.2170

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.0909

10 Чешских крон 28.8389

10 Шведских крон 71.7482

1 Швейцарский франк 65.6279

10 Южноафриканских рэндов 44.7699

100 Японских иен 58.5839

"AK&M" от 26.10.2018