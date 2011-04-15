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26/10/2018
13:39

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 октября

Банк России установил на 27 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.1345
1 Азербайджанский манат 38.6882
100 Армянских драмов 13.5078
1 Белорусский рубль 31.0769
1 Болгарский лев 38.1441
1 Бразильский реал 17.7089
100 Венгерских форинтов 23.0127
1000 Вон Республики Корея 57.4577
10 Гонконгских долларов 83.7089
1 Датская крона 10.0004
1 Доллар США 65.6345
1 Евро 74.6658
100 Индийских рупий 89.5118
100 Казахстанских тенге 17.8050
1 Канадский доллар 49.9426
100 Киргизских сомов 94.3702
10 Китайских юаней 94.4612
10 Молдавских леев 38.2708
1 Новый туркменский манат 18.7795
10 Норвежских крон 78.3911
1 Польский злотый 17.3046
1 Румынский лей 16.0053
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.0140
1 Сингапурский доллар 47.4478
10 Таджикских сомони 69.6387
1 Турецкая лира 11.6396
10000 Узбекских сумов 79.7886
10 Украинских гривен 23.2170
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.0909
10 Чешских крон 28.8389
10 Шведских крон 71.7482
1 Швейцарский франк 65.6279
10 Южноафриканских рэндов 44.7699
100 Японских иен 58.5839

"AK&M" от 26.10.2018
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