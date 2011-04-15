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26/10/2018
13:59

Банк России на 27 октября понизил курс евро к рублю почти на 32 копейки до 74.6658 руб., курс доллара США - более чем на 11 копеек до 65.7476 руб.

Банк России на 27 октября понизил официальный курс евро к рублю почти на 32 копейки до 74.6658 руб. с 74.9851 руб., курс доллара США - более чем на 11 копеек до 65.6345 руб. с 65.7476 руб. 26 октября.

Стоимость бивалютной корзины на 27 октября уменьшилась почти на 21 копейку (-0.29%) до 69.6986 руб. с 69.9045 руб. 26 октября.

"AK&M" от 26.10.2018
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