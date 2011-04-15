ЦБ РФ сохранил ключевую ставку в 7.5% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку в 7.5% годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Продолжается возвращение годовой инфляции к 4%, что соответствует прогнозу Банка России. Годовой темп прироста потребительских цен составил 3.4% в сентябре (3.5%, по оценке на 22 октября). Рост годовой инфляции в сентябре в основном связан с увеличением до 2.5% темпа прироста цен на продовольственные товары. Этому способствовало изменение баланса спроса и предложения на отдельных продовольственных рынках. Также происходит подстройка цен к произошедшему с начала года ослаблению рубля. Большинство показателей годовой инфляции, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценке Банка России, демонстрируют рост.



Ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне в связи с произошедшим с начала года ослаблением рубля и предстоящим повышением НДС. Инфляционные ожидания населения снизились в октябре, однако заметно превышают средние значения I–II кварталов текущего года. Сохраняется неопределенность относительно их дальнейшей динамики.



Ситуация на внутреннем финансовом рынке во второй половине сентября — октябре стабилизировалась, курсовая волатильность снизилась. Этому способствовали решения Банка России в сентябре о повышении ключевой ставки и приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила до конца 2018 года, а также некоторая стабилизация внешних условий.



По прогнозу Банка России, темпы прироста потребительских цен составят 3.8–4.2% к концу 2018 года. Под действием разовых факторов годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5–5.5% на конец 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернётся к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.



Продолжается некоторое ужесточение денежно-кредитных условий. С предыдущего заседания Совета директоров доходности ОФЗ снизились, но остаются заметно выше уровней I квартала текущего года. В этих условиях происходит дальнейшее повышение процентных ставок на депозитно-кредитном рынке. Это способствует сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления, подчеркивает ЦБ.



Российская экономика растёт темпами, близкими к потенциальным. В сентябре происходило увеличение промышленного производства, однако его динамика оставалась неоднородной по отраслям. Потребительский спрос расширялся умеренными темпами, преимущественно за счет покупок непродовольственных товаров. По оценкам Банка России, в III квартале продолжился рост инвестиционной активности. Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в интервале 1.5–2%.



Взгляд Банка России на среднесрочные перспективы роста российской экономики также существенно не изменился. В 2019 году планируемое повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность (преимущественно в начале года). Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера.



В результате, по прогнозу Банка России, темп прироста ВВП в 2019 году будет в границах 1.2–1.7%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер.



Баланс рисков остаётся смещённым в сторону проинфляционных рисков, особенно на краткосрочном горизонте. При стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке сохраняется высокая неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и их влияния на цены финансовых активов.



Дальнейший рост доходностей на развитых рынках, отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания, подчёркивает ЦБ.



Оценка Банком России рисков, связанных с волатильностью нефтяных цен, динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными.



Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.



Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 декабря 2018 года.



"AK&M" от 26.10.2018