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26/10/2018
14:05

В России с 1 января будет действовать новая форма налоговой декларации по НДФЛ

В России с 1 января будет действовать новая форма налоговой декларации по НДФЛ. Об этом говорится в сообщении ФНС.

Новая форма 3-НДФЛ значительно сократилась и состоит из трех обязательных к заполнению основных листов (Титульного листа, Разделов 1 и 2). Остальные показатели формы 3-НДФЛ вынесены в отдельные приложения к ней и заполняются при необходимости. В целом, общее количество показателей сокращено почти в два раза по сравнению с действующей формой.

С учётом всех изменений заполнить декларацию стало ещё проще, в том числе с использованием специальных программ и ЛК ФЛ.

Новая форма 3-НДФЛ будет действовать с 2019 года для декларирования доходов, полученных в 2018 году. К началу Декларационной кампании будут доработаны программы.

Приказ ФНС России, которым утверждена новая форма налоговой декларации, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде, зарегистрирован в Минюсте России и опубликован на официальном портале правовой информации.


"AK&M" от 26.10.2018
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