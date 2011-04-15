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26/10/2018
11:23

Владелец PPF Group хочет купить долю в "Челси"

Владелец инвестиционной компании PPF Group Петр Келлнер рассматривает возможность покупки доли в футбольном клубе "Челси", принадлежащем российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом пишет газета "Ведомости".

Переговоры состоятся в ближайшие дни. Речь может идти о покупке не клуба целиком, а только половины его акций.

Группа PPF - крупнейшая частная инвестиционная группа в Центральной и Восточной Европе, управляющая активами стоимостью около 35 млрд евро. PPF инвестирует в различные отрасли экономики, в том числе банковский сектор, потребительское кредитование, недвижимость, добычу полезных ископаемых и телекоммуникации.



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