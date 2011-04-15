Движение поездов на перегоне Шепси - Водопадный восстановлено

Движение поездов на перегоне Шепси - Водопадный Краснодарского региона СКЖД восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба ОАО РЖД.



Работники РЖД восстановили железнодорожный мост на перегоне, повреждённый в результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края, и открыли движение поездов по одному из двух путей.



Это позволит обеспечить движение поездов на участке Адлер - Туапсе и отправить поезда, задержанные в районе станции Туапсе, обратно в Сочи, где пассажиры смогут воспользоваться альтернативными видами транспорта или разместиться в гостиницах до полного восстановления движения поездов.



Первым по восстановленному пути проследовал поезд N 104 Адлер - Москва.



Работы по восстановлению пути на участке Туапсе - Кривенковская продолжаются.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.23 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.







"AK&M" от 26.10.2018