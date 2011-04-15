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26/10/2018
14:29

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о налоговом режиме для самозанятых

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о налоговом режиме для самозанятых. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Действие законопроектов распространяется на граждан, у которых нет работодателя по данному виду деятельности и наёмных работников. При этом их доход должен составлять до 200 тыс. руб. в месяц.

Предлагается установить ставку 4% для тех граждан, которые работают с физлицами, и 6% — для тех, кто работает с юрлицами. Сейчас индивидуальные предприниматели платят 6%.

В случае нарушения формирования передачи налогоплательщиком фискального чека — при первом подобном нарушении необходимо будет заплатить штраф в размере 20% от той суммы, которая получена. Если нарушение совершается повторно, в течение 6 месяцев, взыскание штрафа будет в размере суммы расчётов, на которую не сформирован этот фискальный чек. То есть, нарушитель будет оштрафован на всю сумму заработка.

Пилотный проект будет запущен в четырёх регионах: Москве, Московской области, Татарстане, Калужской области. Срок эксперимента - 10 лет, в течение которых условия и налоговые ставки меняться не будут.

В России насчитывается порядка 82 млн человек трудоспособного возраста, из них 52 млн – работающее население, которое либо само платит за себя страховые взносы, либо за них это делает работодатель.


"AK&M" от 26.10.2018
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