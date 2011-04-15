Банк России направил президенту РФ и в Правительство Основные направления развития финансового рынка на 2019–2021 годы, говорится в сообщении ЦБ.



Регулятор завершил публичное обсуждение проекта Основных направлений развития финансового рынка. Чаще всего участники рынка высказывали предложение конкретизировать заявленные в документе мероприятия – по повышению финансовой доступности и грамотности, защите прав потребителей и поставщиков финансовых услуг.



Особое внимание участники встреч уделили необходимости повышения объёма долгосрочных финансовых ресурсов в экономике, развитию страхового и микрофинансового рынков и цифровизации финансового рынка.



Другим важным замечанием к первой версии проекта стала необходимость дополнения документа количественными индикаторами эффективности, позволяющими отследить качество исполнения мероприятий Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов.



Кроме того, среди высказанных предложений – необходимость приоритизации мероприятий по повышению доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.



Окончательную версию документа и план мероприятий к нему ("дорожную карту") Банк России планирует утвердить в конце 2018 – начале 2019 года.







"AK&M" от 26.10.2018