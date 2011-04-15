Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/10/2018
14:39

Банк России направил президенту РФ и в Правительство Основные направления развития финансового рынка на 2019–2021 годы

Банк России направил президенту РФ и в Правительство Основные направления развития финансового рынка на 2019–2021 годы, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор завершил публичное обсуждение проекта Основных направлений развития финансового рынка. Чаще всего участники рынка высказывали предложение конкретизировать заявленные в документе мероприятия – по повышению финансовой доступности и грамотности, защите прав потребителей и поставщиков финансовых услуг.

Особое внимание участники встреч уделили необходимости повышения объёма долгосрочных финансовых ресурсов в экономике, развитию страхового и микрофинансового рынков и цифровизации финансового рынка.

Другим важным замечанием к первой версии проекта стала необходимость дополнения документа количественными индикаторами эффективности, позволяющими отследить качество исполнения мероприятий Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов.

Кроме того, среди высказанных предложений – необходимость приоритизации мероприятий по повышению доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Окончательную версию документа и план мероприятий к нему ("дорожную карту") Банк России планирует утвердить в конце 2018 – начале 2019 года.



"AK&M" от 26.10.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100