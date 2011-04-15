Кабмин утвердил новую госпрограмму по защите свидетелей

Правительство утвердило новую госпрограмму "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019–2023 годы". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В настоящее время действует государственная программа "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2014–2018 годы". Поскольку период действия этой госпрограммы завершается, подписанным постановлением утверждена новая государственная программа "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019–2023 годы".



Участники госпрограммы – МВД, Минобороны, ФСБ, ФТС, ФСИН, Роструд. Объём финансирования госпрограммы из федерального бюджета в 2019–2023 годах составит 1.059 млрд руб.





"AK&M" от 26.10.2018