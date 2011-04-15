Доля выданных крупных потребкредитов в РФ в III квартале достигла 56.2%

Доля выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов), размер которых превышает 500 тыс. руб., в III квартале 2018 года достигла 56.2% от общего портфеля выданных кредитов данного типа. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года она увеличилась на 9.2 процентных пункта и составила 434.3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Общая сумма выданных потребительских кредитов в III квартале составила 773.1 млрд, увеличившись на 36.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В свою очередь, доля выданных в III квартале самых "небольших" потребительских кредитов на сумму до 30 тыс. руб. (так называемые кредиты "на чайники"), за год сократилась на 1.3 п. п. и составила 3.3% портфеля кредитов данного типа.



Кроме того, также сократились доли и остальных групп кредитов: в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб. – на 1.4 п. п., от 100 тыс. до 300 тыс. руб. – на 3.9 п. п., от 300 тыс. до 500 тыс. руб. – на 2.7 п. п.



"AK&M" от 26.10.2018