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26/10/2018
14:51

Доля выданных крупных потребкредитов в РФ в III квартале достигла 56.2%

Доля выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов), размер которых превышает 500 тыс. руб., в III квартале 2018 года достигла 56.2% от общего портфеля выданных кредитов данного типа. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года она увеличилась на 9.2 процентных пункта и составила 434.3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Общая сумма выданных потребительских кредитов в III квартале составила 773.1 млрд, увеличившись на 36.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В свою очередь, доля выданных в III квартале самых "небольших" потребительских кредитов на сумму до 30 тыс. руб. (так называемые кредиты "на чайники"), за год сократилась на 1.3 п. п. и составила 3.3% портфеля кредитов данного типа.

Кроме того, также сократились доли и остальных групп кредитов: в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб. – на 1.4 п. п., от 100 тыс. до 300 тыс. руб. – на 3.9 п. п., от 300 тыс. до 500 тыс. руб. – на 2.7 п. п.

"AK&M" от 26.10.2018
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