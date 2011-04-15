ЦБ объявил учётную цену золота на 27 октября - 2608.31 руб./г против 2604.56 руб./г на 26 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 27 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2608.31 руб./грамм
Серебро: - 31.00 руб./грамм
Платина: - 1743.02 руб./грамм
Палладий: - 2287.45 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
20.10 23.10 24.10 25.10 26.10
Золото 2598.94 2567.66 2594.47 2598.84 2604.56
Серебро 30.91 30.72 30.90 31.11 31.16
Платина 1753.08 1749.01 1738.61 1745.01 1750.25
Палладий 2289.48 2288.62 2385.34 2407.57 2352.70