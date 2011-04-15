Эксперты проверят строительство Центра спорта "Самбо-70"

Специалисты проверят качество строительства физкультурно-оздоровительного комплекса Центра спорта и образования "Самбо-70", расположенного на юго-западе Москвы на улице Губкина. Об этом сообщил Стройкомплекс со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.



Застройщиком выступает казенное предприятие Москвы "Большая спортивная арена "Лужники".



Комплекс предназначен для круглогодичных спортивных тренировок, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.



"Сейчас ведутся монолитные работы на уровне второго этажа здания, прокладывается водопровод. Завершить строительство планируется в 2019 году", - сказал О.Антосенко.



В здании разместятся тренажерный и хореографический залы, зал спортивной гимнастики с трибунами на 150 зрителей, учебный класс на 42 места, раздевалки, тренерские, кабинеты врача и массажа, баня сухого жара и буфет.



На прилегающей территории оборудуют спортплощадки и беговые дорожки.



В проверке примут участие специалисты Центра экспертиз (ЦЭИИС), которые проконтролируют соответствие монолитных работ требованиям проектной документации и нормативных значений, а также уровень шума на окружающую застройку.





"AK&M" от 26.10.2018