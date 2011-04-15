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26/10/2018
16:30

Стоимость тепличного комплекса сети "ОптЦВЕТторг" снижена на 30%, РАД

Российский аукционный дом (РАД) с 29 октября начинает приём заявок на участие в торгах в рамках процедуры банкротства компании ЗАО "Розовый Сад", владеющей сетью розничных цветочных магазинов "ОптЦВЕТторг". Об этом говорится в сообщении РАД.

Стоимость снижена на 30%. Ранее лот выставлялся на продажу по начальной цене - 940 млн руб., сейчас цена снижена до 700 млн руб. Минимальная цена - 660 млн руб.

На продажу выставлен тепличный комплекс в северной части Калужской области между Обнинском и Калугой. Торги будут проходить посредством публичного предложения на ЭТП РАД в период с 29 октября по 10 декабря. В течение данного периода стоимость лота постепенно будет снижаться.

В состав комплекса входит: административно-складские постройки общей площадью 2.4 тыс. кв м, пять теплиц общей площадью 27.4 га и различное оборудование для выращивания цветов.

Комплекс был построен в 2005-2010 годах с применением голландских технологий. Оборудование позволяет обеспечить полную автономность работ и создать лучшие условия для производства цветов с учетом климатических особенностей региона.



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