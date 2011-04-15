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26/10/2018
17:31

Производители бензина в сентябре увеличили цены на 10%

Производители бензина в сентябре 2018 года увеличили цены на 10%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Его удорожание отмечено в 18 субъектах РФ (от 0.7% в Республике Саха (Якутия) до 13.9% в Нижегородской области).

Цены производителей на нефть сырую стали дороже на 2.1% (с начала года - на 27.7%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом снизились на 0.2% (с начала года выросли на 5.2%).

Потребительские цены на бензин автомобильный в среднем по РФ превышали цены производителей в 1.7 раза, год назад - в 2 раза.

В 36 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) отмечалось повышение потребительских цен на бензин автомобильный, из них в Республике Крым - на 1.4%, городе Севастополе и Забайкальском крае - на 1.1%.

Снижение цен на бензин наблюдалось в 13 субъектах РФ, из них наиболее существенно в Хабаровском крае и Белгородской области - на 0.8%.

В Москве бензин автомобильный за прошедший месяц подорожал на 0.1%, в Санкт-Петербурге цены на него в среднем не изменились.



"AK&M" от 26.10.2018
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