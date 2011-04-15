Аэрофлот переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Главной особенностью наступающего сезона станет открытие полётов по 14 новым направлениям как на собственном парке воздушных судов Аэрофлота, так и в партнёрстве с дочерней авиакомпанией "Россия".



В наступающем сезоне Аэрофлот будет выполнять собственные рейсы по 152 маршрутам в 55 странах. Среди них 54 направления на территории России (53 - из Москвы, 1 - из Сочи), 18 городов в 7 странах СНГ и 80 маршрутов дальнего зарубежья (в том числе 56 - в Европу, 14 - в Азию, 5 - в Америку, 4 - на Ближний и Средний Восток, 1 - в Африку).



Большая часть новинок расписания приходится на города России. Аэрофлот открывает целую сеть маршрутов из Москвы в города Северного Кавказа - Владикавказ (7 рейсов в неделю), Грозный (7 рейсов в неделю), Махачкалу (21 рейс в неделю), Назрань (Магас) (7 рейсов в неделю), Нальчик (7 рейсов в неделю). Также в списке новых пунктов значатся Ижевск и Ульяновск - на этих направлениях запланировано по 14 рейсов в неделю.



В наступающем сезоне Аэрофлот расширит свое присутствие на рынке СНГ. Компания открывает полеты из Москвы в Бухару (2 рейса в неделю) и Ош (7 рейсов в неделю).



Также этой зимой на карте маршрутов Аэрофлота появятся три европейских города: Гётеборг (7 рейсов в неделю), Дублин (7 рейсов в неделю) и Любляна (7 рейсов в неделю).



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за 9 месяцев 2018 года вырос на 10.2% до 42.2 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" вырос при этом на 8% до 26.8 млн. Пассажирооборот Группы увеличился на 9.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании - на 6.3%. Занятость пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличилась на 0.1 процентного пункта до 83.8%, по компании показатель снизился на 1.2 процентного пункта до 81.6%. Группа "Аэрофлот" в сентябре 2018 года ввела в эксплуатацию четыре воздушных судна: один SSJ100, один Boeing 737-800, один Airbus А320 и один Boeing 777-300. За этот же период был выведен из парка один Boeing 737-800. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк Группы насчитывал 361 воздушное судно. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна: один SSJ100 и один Airbus А320. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 250 воздушных судов.



Чистый убыток ГК "Аэрофлот" по МСФО в первом полугодии 2018 года составил 5.228 млрд руб. против прибыли в 2.89 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 13.18% до 265.822 млрд руб. с 234.86 млрд руб., убыток от операционной деятельности составил 279 млн руб. против прибыли в 7.697 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 5.358 млрд руб. против прибыли в 5.537 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 57% до 6.622 млрд руб. с 15.403 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 4.1 п. п. до 2.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток Аэрофлота по РСБУ в первом полугодии 2018 года составил 7.182 млрд руб. против прибыли в 2.306 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 10.58% до 219.157 млрд руб. со 198.187 млрд руб., убыток от продаж - в 3 раза до 29.717 млрд руб. с 9.919 млрд руб., убыток до налогообложения составил 8.906 млрд руб. против прибыли в 3.662 млрд руб. за аналогичный период 2017 года.



"AK&M" от 26.10.2018