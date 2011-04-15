Дайджест газеты "Ведомости" от 29 октября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 29 октября 2018 года.





ГУБЕРНАТОРЫ УДОСТОЕНЫ МОНИТОРИНГА



Кремль оценит избираемость идущих на выборы губернаторов, чтобы не повторять ошибок последней кампании.



Администрация президента начинает мониторинг избираемости губернаторов, которым предстоят выборы в 2019 г., его главная задача - выявить тех, кого нужно заменить, и определить конфигурацию избирательных кампаний для тех, кто останется, рассказали "Ведомостям" три человека, близкие к администрации президента. Совещание, где обсуждался мониторинг, прошло в минувший четверг у начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева.



Исследование решено проводить из-за выборов 9 сентября, победить на которых не смогли четыре губернатора. Администрация президента хочет минимизировать риски, объясняет один из собеседников. Много регионов с непонятной до конца ситуацией, говорит второй.





"ГАЗПРОМ" ОТГРУЗИТ УБЫТКИ



Железную дорогу в Сабетту придется построить "Газпрому", РЖД и "Новатэку" - во исполнение плана Владимира Путина развивать Арктику.



Президент Владимир Путин год назад говорил, что уже 10% ВВП России приносят предприятия, работающие в Арктике. Возможно, поэтому правительство думает перезапустить один из крупнейших транспортных проектов - самую северную в России железную дорогу к порту Сабетта.



Чтобы построить эту дорогу, ее передадут на федеральный уровень - федеральный бюджет подстрахует инвесторов, рассказали чиновник и три участника переговоров: концессионное соглашение подпишут с "Газпромом" (либо с его "дочкой" "Газпромтранс") и РЖД. Переговоры об участии в проектной компании идут и с "Новатэком", знают три участника обсуждений, но он согласия пока не дал.





НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИМ ДОМА



Россияне не торопятся покупать туристические путевки на Новый год. Многие надеются на снижение цен из-за укрепления рубля и открытие Египта.



Год назад россияне начали покупать новогодние туры еще в сентябре, но в этом году ажиотажа нет до сих пор, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Согласно данным сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel, об отдыхе на Новый год более чем за 3,5 месяца позаботилось меньше трети туристов. В 2017 г. таких было больше половины.



Туристы активизировались с покупками праздничных туров лишь во второй половине октября, подтверждает сооснователь сервиса онлайн-бронирования Onlinetours.ru Константин Победкин. В целом же продажи туроператоров растут не очень активно, рассказали представители компаний: у Tez Tour они пока на уровне 2017 г., у "Библио-глобуса" выросли лишь на 7%, продажи TUI растут, но цифр представитель компании не раскрывает.





СКОРОСТЬ В ЗАЩИТЕ НЕ НУЖДАЕТСЯ



Правительство не считает нужным специально защищать равную скорость доступа к интернет-сервисам. Механизмы предотвращения дискриминации в сети уже есть.



Законодательного регулирования принципа сетевой нейтральности - запрета на ускорение или замедление доступа к некоторым интернет-сервисам и сайтам - не требуется, считает правительство. Об этом сообщила представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего среди прочего и вопросы цифровой экономики, Алия Самигуллина.



Механизмы рассмотрения отдельных случаев дискриминации участников рынка существуют, утверждает она. По её словам, вопрос был проработан по поручению премьера Дмитрия Медведева.





ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ



Стремление облегчить положение беженцев из зоны конфликта на юго-востоке Украины и расширить круг людей, имеющих право на упрощенную процедуру получения российского гражданства, может привести к наплыву мигрантов.



К такому развитию событий не готовы многие регионы России. В четверг Госдума приняла в первом чтении ("за" проголосовали 408 человек, воздержавшихся и проголосовавших против не было) правительственные поправки в закон "О гражданстве". Новеллы предполагают существенное расширение полномочий президента в этой сфере. Если их примут в нынешней редакции, то Владимир Путин "в гуманитарных целях" сможет лично предоставлять значительным группам иностранцев и лиц без гражданства право обращаться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощенном порядке.





ЦБ ГОТОВ К МАНЕВРУ



ЦБ не стал менять ключевую ставку, обеспечив себе пространство для маневра в случае ужесточения санкций против России.



Совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку 7,5% годовых. После неожиданного для аналитиков повышения ставки в сентябре (на 0,25 п. п.) на этот раз решение регулятора совпало с прогнозами.



Комментарий ЦБ остался консервативным, пишет в обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: усилившиеся инфляционные риски и внешнеполитическая неопределенность. И никакого указания на сроки и возможность перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, подчеркивает директор по аналитике банка "Открытие" Дмитрий Харлампиев. Ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, но инфляционные риски, особенно краткосрочные, остаются повышенными, указывает ЦБ. К концу года он прогнозирует инфляцию в 3,8-4,2%, по итогам 2019 г. - 5-5,5%, в 2020 г. - 4%.





БОЛЬШОЙ НЕИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ТЕРРОР



Изучение биографий репрессированных показывает, насколько неизбирательны были аресты.



Летом 2018 г. в сети активно распространялся видеоролик "Как нужно разговаривать со сталинистами", где гости студии регионального телеканала обсуждают инициативу по установке памятника Сталину в Красноярске. Глава местного общества "Мемориал" Алексей Бабий пытается доказать своему оппоненту, что этого делать нельзя, но диалога не получатся. Тогда Бабий выкладывает на стол десяток томов "Книг памяти" с именами и краткими биографиями репрессированных в Красноярском крае. Открыв одну из книг на развороте с фотографиями арестованных, он говорит: "Посмотрите им в глаза и скажите: "Я хочу поставить памятник тому, кто вас расстрелял".Удивительно, конечно, что в 2018 г. все еще приходится буквально на пальцах объяснять, что массовые расстрелы и поточная отправка в ГУЛАГ невинных людей делает правителя недостойным памятника. Однако ролик интересен не только этим. Изучение биографий репрессированных, которые содержатся в "Книгах памяти" и их следственных делах, показывает, насколько неизбирательны были аресты.



"ГЕНДИРЕКТОРОВ ЧАСТО УВОЛЬНЯЮТ, ЕСЛИ ОНИ НЕ ДОСТИГЛИ ЦЕЛЕЙ ЗА ПАРУ КВАРТАЛОВ"





Тонущую General Electric (GE) возглавит бывший гендиректор Danaher Ларри Калп. За 14 лет его руководства Danaher акции компании подорожали впятеро.



Более $300 млн заплатит GE новому гендиректору, если за четыре года он поднимет стоимость акций на 150%. Это предложение, от которого почти невозможно отказаться.



За все 14 лет на посту гендиректора Danaher Ларри Калпу заплатили около $200 млн. При нем, подсчитал телеканал CNBC, цена акций выросла на 400%, и даже кризис 2008 г. не помешал.



Кроме денег работа в GE подкупает и престижем. Далеко не все слышали о занятой научно-техническими разработками в разных отраслях Danaher и ее гендиректоре, а GE у всех на слуху. Так что 55-летний Калп, который остаток жизни мечтал посвятить рыбалке, семье и преподаванию в Гарварде, не выдержал и с 1 октября вышел на работу в GE.25 октября он должен был отчитаться о минувшем квартале. Но сделает это 30 октября, а заодно поделится с инвесторами своими первыми выводами о бизнесе компании.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 29.10.2018