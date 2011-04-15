Дайджест газеты "Коммерсант" от 29 октября 2018 года



СТРАХОВЩИКИ ЗАКАЗАЛИ КАРТУ БОЛЬШОЙ ВОДЫ



"Возникла идея - если наложить исторические данные с ГП на карту с рельефом местности и экстраполировать получаемые графические линии (границы зон затопления) между ГП, то можно получить карту зон затопления с разной вероятностью сценария,- объясняет Николай Галушин.- При этом нам все равно, по какой причине произошло наводнение - таяние снегов или обильные осадки, или спуск воды с плотины ГЭС. Интересует сама возможность определения территории, которая может быть затоплена, на основании многолетних наблюдений". Сложность проекта в том, что высокоточные топографические карты засекречены, а открытые дают настолько большие погрешности, что строить на их базе точную карту зон затопления (с точностью до дома) нельзя. В итоге в проект были вовлечены РКС.





НА СЪЕЗДЕ ГЛАВНЫХ НЕ БЫВАЕТ

ОНФ ИЩЕТ НОВЫЕ ФОРМАТЫ И НОВЫЕ КАДРЫ



Как стало известно "Ъ", сегодня Центральный штаб (ЦШ) ОНФ назначит съезд на 29 ноября. На него ждут прибытия президента Владимира Путина. Часть съезда пройдет в новом формате антиконференции - эксперты и активисты движения будут сразу обмениваться предложениями, а основных докладчиков там не будет. Съезд должен решить кадровые вопросы: как минимум наполовину обновить ЦШ, а также избрать трёх сопредседателей.





ВЫМОГАТЕЛЬСТВУ НЕ ХВАТАЕТ СУММЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ПРОШЛИ ПРЕНИЯ ПО ДЕЛУ ОФИЦЕРОВ МВД ЧЕЧНИ



Как стало известно "Ъ", гособвинение запросило семилетние сроки заключения для двух офицеров МВД Чечни - полковника Саида Ахмаева и старшего лейтенанта Лечи Болатбаева, вымогавших, по версии следствия, 45 млн руб. у столичного коммерсанта. При этом защита утверждает, что все обвинения против полицейских были построены только на показаниях потерпевшего, который инициировал возбуждение уголовного дела о вымогательстве, чтобы избавиться одновременно и от своего партнера по бизнесу, которого много лет обманывал, и от его защитников.





ОБВИНЕНИЕ СМЯГЧИЛИ ДО ДОМАШНЕГО АРЕСТА

МОСГОРСУД ОТПУСТИЛ ИЗ СИЗО ЭКС-ГЕНДИРЕКТОРА ВОЕННОГО ФГУПА



Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд (МГС) выпустил из СИЗО под домашний арест Валерия Болбота, бывшего гендиректора относящегося к Министерству обороны ФГУП "Ремонтно-строительное управление Московского военного округа". Он обвинялся в хищении средств своего предприятия путем незаконной сдачи в аренду его помещений. Изменение меры пресечения последовало после того, как СКР существенно смягчил обвинение, исключив из него "тяжкую" статью о мошенничестве.





НЕСОВЕРШЕННОЛЕТИЕ СКОСТИЛО ГОД СРОКА

ВЕРХОВНЫЙ СУД РАССМОТРЕЛ ЖАЛОБУ НА ПРИГОВОР НЕСОСТОЯВШЕМУСЯ ВЗРЫВНИКУ





Верховный суд России рассмотрел жалобу защиты на приговор уроженцу Сургута (ХМАО) Александру Лю, осужденному на 11 лет лишения свободы за подготовку теракта. С помощью самодельной бомбы он намеревался взорвать емкости для хранения нефти, но был задержан на стадии подготовки теракта. На следствии и в суде он вину признал, однако затем изменил позицию и заявил, что признания у него были выбиты силой. Впрочем, Верховный суд, в котором молодой человек вину признал вновь, ограничился тем, что снизил срок наказания Александру Лю на один год, приняв во внимание, что на момент преступления тот еще не достиг совершеннолетия.





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"AK&M" от 29.10.2018