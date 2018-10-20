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ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 27 октября, в размере 74.6658 руб. против 74.9851 руб. на 26 октября.
Курс евро за последние 5 дней:
26.10.18 - 74.9851 руб.
25.10.18 - 75.0806 руб.
24.10.18 - 74.8584 руб.
23.10.18 - 75.3702 руб.
20.10.18 - 75.3241 руб.
"AK&M" от 29.10.2018