ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 27 октября, в размере 74.6658 руб. против 74.9851 руб. на 26 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



26.10.18 - 74.9851 руб.

25.10.18 - 75.0806 руб.

24.10.18 - 74.8584 руб.

23.10.18 - 75.3702 руб.

20.10.18 - 75.3241 руб.



















































"AK&M" от 29.10.2018