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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 27 октября, в размере 65.6345 руб. против 65.7476 руб. на 26 октября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
26.10.18 - 65.7476 руб.
25.10.18 - 65.6299 руб.
24.10.18 - 65.3101 руб.
23.10.18 - 65.3065 руб.
20.10.18 - 65.8140 руб.
"AK&M" от 29.10.2018