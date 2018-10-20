ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 27 октября, в размере 65.6345 руб. против 65.7476 руб. на 26 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



26.10.18 - 65.7476 руб.

25.10.18 - 65.6299 руб.

24.10.18 - 65.3101 руб.

23.10.18 - 65.3065 руб.

20.10.18 - 65.8140 руб.



















































"AK&M" от 29.10.2018