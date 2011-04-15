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29/10/2018
11:21

Рубль стабилен в последний день налогового периода

Рубль стабилен в последний день налогового периода. Однако по окончании налогового периода, который завершается сегодня уплатой налога на прибыль, рубль рискует начать более активно реагировать на снижение котировок на нефтяном рынке. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Рубль может завершить неделю на более слабых уровнях, поскольку в преддверии длинных выходных и накануне промежуточных выборов в США инвесторы могут снизить аппетит к рублевым активам.

Таким образом, в паре с долларом российская валюта может начать смещаться в диапазон 66-67, в паре с евро - ближе к отметкам 76.

Транслируя динамику международного валютного рынка на динамику российской валюты, аналитики полагают, что в паре с евро рубль может чувствовать себя менее уверенно во второй половине недели.


"AK&M" от 29.10.2018
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