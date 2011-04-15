Рынки остаются под давлением

На российском рынке акций инициатива по-прежнему на стороне продавцов, что поддерживается общим негативным фоном в мире. Предыдущую торговую неделю индекс МосБиржи завершал на новых локальных минимумах. Котировки подошли к 200-дневной скользящей средней (EMA) и приблизились к нижней границе продолжительного восходящего тренда, который актуален с апреля текущего года. Об этом говорится в комментарии начальника отдела экспертов фондового рынка БКС Брокер Василия Карпунина.



Сложившаяся техническая картина по индексу МосБиржи указывает на наличие сильной зоны поддержки лишь в районе 2225-2240. При этом наверху мощное сопротивление находится в диапазоне 2360-2380 п. Вполне вероятно, ближайшие дни индекс проведет в пределах этого широкого коридора, сохраняя при этом повышенную амплитуду колебаний.



За счет отскока цен на нефть вновь несколько лучше могут выглядеть представители нефтегазового сектора. Индикатор "нефть в рублях" вернулся чуть выше 5100 руб. Именно этот показатель является ключевым поводырем нефтяных фишек, что четко видно на нижеприведенном графике.



Среди локальных идей можно выделить чрезмерное упавшие акции Московской биржи. Спуск к 80 руб. делает эти бумаги привлекательными для спекулятивной покупки. В это же время интерес могут представлять акции Полюса на фоне положительной ценовой конъюнктуры на рынке драгметаллов.



Что касается санкционных рисков, то здесь по-прежнему нет никакой ясности. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, активно высказывавшийся по теме новых санкций, уже запутался в противоречивых показаниях, девальвировав ценность собственных заявлений.



Внимание крупных глобальных инвесторов сосредоточено на динамике американского фондового рынка, которая остается определяющей для многих фондовых площадок. Риски сохранения нисходящей тенденции американских индексов достаточно высоки. Ситуация подогревается выборами в Конгресс США, которые пройдут 6 ноября, подчеркивает аналитик.



Пятничные данные по ВВП США за III квартал оказались позитивными в плане возможного замедления темпов повышения ставки ФРС. Значение роста ВВП превысило ожидания, а его инфляционная компонента оказалась существенно ниже прогноза. В связи с этим данные с рынка труда и в частности цифры по темпам роста зарплат в США в эту пятницу становятся особенно важными.



Пятничное решение ЦБ РФ по ключевой ставке ни для кого не стало неожиданностью Регулятор сохранил ставку на уровне 7.5% - реакция рынка была нейтральной. В Банке России при этом отметили, что баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте. При стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке сохраняется высокая неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и их влияния на цены финансовых активов, считают в ЦБ.



Дальнейший рост доходностей на развитых рынках, отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Мы допускаем, что в среднесрочной перспективе при более активном росте инфляционных индикаторов ЦБ может еще раз повысить ключевую ставку - до 7.75%.



На рынке нефти в центре внимания, вероятно, будет Иран. Приближается 4 ноября, крайний срок перед введением санкций США на поставки нефти из этой страны. Добыча в стране уже снизилась более чем на 400 тыс. б/с и продолжит падать, оказывая поддержку нефтяным ценам.



По фьючерсам Brent технический потенциал для отскока после мощной волны распродаж предполагает ориентир на $79-79,5, однако общая тенденция остается нисходящей, и аналитики не исключают возобновление негативной динамики.



Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские рынки после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0.06%, Brent торгуется без существенных изменений.



С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом с уровнем закрытия пятницы.



"AK&M" от 29.10.2018