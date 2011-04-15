Замминистра экономического развития РФ назначен Т.Максимов

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Тимура Максимова заместителем министра экономического развития РФ. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



В этой должности Т.Максимов будет курировать ряд вопросов внешнеэкономической деятельности.



Т.Максимов родился в 1986 году. В 2008 году окончил Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития. В 2007-2008 годах работал в Промсвязьбанке. 2009-2013 годах занимал различные должности в федеральных органах исполнительной власти. В 2013-2017 годах был помощником министра финансов РФ, в 2017-2018 годах - заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.





"AK&M" от 29.10.2018