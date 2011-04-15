Продолжается регистрация на VII Славянский международный экономический форум. В настоящее время зарегистрировалось уже более 1 тыс. участников.



Среди участников делегации и представители профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи Республики Беларусь, Республики Сербия, Белгородской, Рязанской, Курской и Орловской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.



Регистрация закрывается 30 октября 2018 года.

VII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 2 ноября 2018 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема Форума - "Экономика в цифровой экосистеме".



В программе Форума запланировано 10 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 8 тематических заседаний и выставка, которая будет посвящена новым цифровым технологиям, разработанным и применяемым на предприятиях Брянской области, а также в соседних странах и регионах.



Генеральный спонсор форума - ПАО "Сбербанк".

Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна. Регистрация участников проводится на сайте http://slavyanskyforum.com.





"AK&M" от 29.10.2018