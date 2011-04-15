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29/10/2018
13:32

Продолжается регистрация на VII Славянский международный экономический форум

Продолжается регистрация на VII Славянский международный экономический форум. В настоящее время зарегистрировалось уже более 1 тыс. участников.

Среди участников делегации и представители профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи Республики Беларусь, Республики Сербия, Белгородской, Рязанской, Курской и Орловской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Регистрация закрывается 30 октября 2018 года.
VII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 2 ноября 2018 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема Форума - "Экономика в цифровой экосистеме".

В программе Форума запланировано 10 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 8 тематических заседаний и выставка, которая будет посвящена новым цифровым технологиям, разработанным и применяемым на предприятиях Брянской области, а также в соседних странах и регионах.

Генеральный спонсор форума - ПАО "Сбербанк".
Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна. Регистрация участников проводится на сайте http://slavyanskyforum.com.


"AK&M" от 29.10.2018
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