ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 30 октября в размере 65.8129 руб. против 65.6345 руб. на 27 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



27.10.18 - 65.6345 руб.

26.10.18 - 65.7476 руб.

25.10.18 - 65.6299 руб.

24.10.18 - 65.3101 руб.

23.10.18 - 65.3065 руб.





















































"AK&M" от 29.10.2018