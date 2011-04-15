Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 октября

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 30 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.7206
1 Азербайджанский манат 38.7933
100 Армянских драмов 13.5417
1 Белорусский рубль 31.1275
1 Болгарский лев 38.3257
1 Бразильский реал 18.0656
100 Венгерских форинтов 23.1292
1000 Вон Республики Корея 57.6194
10 Гонконгских долларов 83.9108
1 Датская крона 10.0452
1 Доллар США 65.8129
1 Евро 75.0399
100 Индийских рупий 89.6603
100 Казахстанских тенге 17.8640
1 Канадский доллар 50.2427
100 Киргизских сомов 94.5588
10 Китайских юаней 94.6172
10 Молдавских леев 38.4197
1 Новый туркменский манат 18.8306
10 Норвежских крон 78.7490
1 Польский злотый 17.3984
1 Румынский лей 16.0688
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.0660
1 Сингапурский доллар 47.6249
10 Таджикских сомони 69.8280
1 Турецкая лира 11.8492
10000 Узбекских сумов 80.0055
10 Украинских гривен 23.3338
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.3327
10 Чешских крон 29.0206
10 Шведских крон 71.9668
1 Швейцарский франк 65.8590
10 Южноафриканских рэндов 45.1959
100 Японских иен 58.7904
"AK&M" от 29.10.2018