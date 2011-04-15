Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 октября

Банк России установил на 30 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.7206

1 Азербайджанский манат 38.7933

100 Армянских драмов 13.5417

1 Белорусский рубль 31.1275

1 Болгарский лев 38.3257

1 Бразильский реал 18.0656

100 Венгерских форинтов 23.1292

1000 Вон Республики Корея 57.6194

10 Гонконгских долларов 83.9108

1 Датская крона 10.0452

1 Доллар США 65.8129

1 Евро 75.0399

100 Индийских рупий 89.6603

100 Казахстанских тенге 17.8640

1 Канадский доллар 50.2427

100 Киргизских сомов 94.5588

10 Китайских юаней 94.6172

10 Молдавских леев 38.4197

1 Новый туркменский манат 18.8306

10 Норвежских крон 78.7490

1 Польский злотый 17.3984

1 Румынский лей 16.0688

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.0660

1 Сингапурский доллар 47.6249

10 Таджикских сомони 69.8280

1 Турецкая лира 11.8492

10000 Узбекских сумов 80.0055

10 Украинских гривен 23.3338

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.3327

10 Чешских крон 29.0206

10 Шведских крон 71.9668

1 Швейцарский франк 65.8590

10 Южноафриканских рэндов 45.1959

100 Японских иен 58.7904

"AK&M" от 29.10.2018